ch // Das Weinmagazin Vinum hat wieder einen Schweizer Besitzer. 25 Jahre nach dessen Gründung in Zürich übernimmt die Schweizer KünzlerBachmann Medien AG den Titel vom deutschen Landwirtschaftsverlag. Sieben Jahre erschien "Vinum" in dem Verlag. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 85.000 Stück in deutsch-, französisch- und spanischsprachiger Version.