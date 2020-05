Frauen, die Spuren hinterließen

Sie war eine junge Frau, die felsenfest von ihrem göttlichen Auftrag und ihrer Mission überzeugt war und die – auf dem Höhepunkt des Hundertjährigen Krieges – zur Retterin Frankreichs wurde:

Etliche Historiker (und vor allem viele Franzosen) sehen Jeanne d'Arc als die früheste Heldin der abendländischen Geschichte. Ihre Siege verhalfen dem französischen Dauphin Karl zur Krönung in der Kathedrale von Reims; doch am Ende wurde sie Opfer eines politisch motivierten Prozesses und scheiterte an der starren Ordnung des mittelalterlichen Gesellschaftssystems. 1431 starb sie auf dem Scheiterhaufen in Rouen.

Arte zeigt ihr Porträt heute im ersten Teil der Doku-Reihe „Frauen, die Geschichte machten“. In insgesamt sechs Episoden geht es diesen und kommenden Samstag jeweils ab 20.15 Uhr um berühmte und einflussreiche Frauen der Weltgeschichte.

Die Dokureihe zeigt, wie unter anderem Kleopatra, Elisabeth I. und Sophie Scholl bis in die heutige Zeit historische Spuren hinterließen.

Die Reihe wurde vom ZDF in Koproduktion mit Arte verwirklicht. Im ZDF sind die Folgen ab dem 1. Dezember jeweils sonntags (19.30 Uhr) und dienstags (20.15 Uhr) zu sehen. In der ersten Folge verkörpert die Schauspielerin Nadja Bobyleva die historische Jeanne d'Arc, die Nationalheldin und spätere Heilige der katholischen Kirche, die im 15. Jahrhundert jedoch an der Engstirnigkeit ihrer Epoche scheiterte.