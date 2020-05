Flimmit und Filmladen starten Film-Simultan-Vertrieb

at, euDer Film Magnifica Presenza des Italieners Ferzan Ozpetek wird in Österreich am 23. August 2013 und drei weiteren europäischen Ländern gleichzeitig in Kinos und als Video-on-Demand-Stream anlaufen. Dieses als Day-and-Date-Release bezeichnete Vertriebsmodell wird von Flimmit und Filmladen umgesetzt und ist wiederum Teil des Verwertungsprojekte The Tide Experiment, das von der Europäischen Union unterstützt wird.