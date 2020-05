Filmpreis für ORF-Koproduktion

at // Let´s Make Money von Erwin Wagenhofer, eine Koproduktion der Allegro Filmproduktion und des ORF wurde gestern Abend in Ludwigsburg mit dem "Deutschen Dokumentarfilmpreis 2009" ausgezeichnet. Wagenhofer, von dem der Film "We Feed The World" stammt, erarbeitet in dem prämierten Film Gründe für die aktuelle Finanzkrise. Die Auszeichnung bringt ihm 20.000 Euro Preisgeld. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Er wird unter anderem vom Südwestrundfunk gestiftet.