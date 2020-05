Fernsehen wird zum Ambient-Medium

deDer TV-Konsum nimmt zu. Doch die sogenannten Second Screens - Smartphones, Tablets und Laptops - erodieren die noch geltenden homogenen Fernseh-Nutzungsmuster. In der Studie TV to come, TV to go von Interone ist eine Konsumenten-Befragung veröffentlicht, die ergab, dass 67 Prozent der Befragten ihre Fernseher "häufig oder gelegentlich" nur mehr nebenbei laufen haben und sich eine dem Radio ähnelnde Nutzung die Bahn bricht.