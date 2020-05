Fernsehen in der Arena

at // Der Privatsender Puls 4 hat für den 16. September das Talk-Sonderformat "TV Arena '09" angesetzt. Am Vorabend zur parlamentarischen Enquete im Parlament zum Thema "Die Zukunft des Fernsehens" werden Experten die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die Medienvielfalt in Österreich diskutieren.