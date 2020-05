Fernsehen bringt Kinder zum Lachen

Und nach dem Fernsehen finden Kinder in Video-Clips und Bücher den Humor den sie für sich als unterhaltsam und begeisternd verstehen.



70 Prozent der in Deutschland befragten 6- bis 13-Jährigen attestieren dem Viacom-Programm Nickelodeon "lustig" zu sein. Deren Lieblingsformate aus diesem Programm sind Die Pinguine aus Madagascar, SpongeBob, Kung Fu Panda und iCarly.



Diese Rezeption spielt wiederum eine Rolle in der Werbewirksamkeit der bei Nickeleodeon eingebetteten Spots. Denn ein Programm das vergnüglich und heiter macht, stimuliert die Werbeerinnerung. Kinder in Dänemark, Belgien und Polen bekannten sich für diese Studie in höherem Ausmß dazu "lustige Werbung gerne zu sehen" als Kinder in Deutschland und Schweden.



In dieser Akzeptanz und Rezeption "lustiger Werbespots" gibt es altersbedingte Unterschiede. Laut BeViacom lachen Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren "über Spots, in denen Kinder Hauptrollen spielen und die sich um Kinderprodukte drehen". Zehn- bis 13-Jährige finden wiederum TV-Spots lustig, die sich an Erwachsene richten und diese zum Lachen bringen.