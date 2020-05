Fernsehen bis der Arzt kommt

Puls 4 erwarb die ersten beiden Staffeln und zeigt die Episoden um 22:05 Uhr.



Royal Pains ist in drei Staffeln on air. Die Erstausstrahlung erfolgt im USA Network. Die erste Staffel lief 2009. Die dritte, 18 Episoden umfassende Season läuft seit 29. Juni bei USA Network. Vor wenigen Wochen wurde die Produktion der vierten aus 16 Episoden bestehenden Staffel in Auftrag gegeben.



In Deutschland läuft Royal Pains bei RTL und in der Schweiz bei SF zwei.



atmedia.at