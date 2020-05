Ferner liefen Österreich-Apps

Bedarf und Aufholbedarf

Und in den Charts der kostenlosen Apps führt das Tourenportal der österreichischen Naturfreunde vor der Herold- und der Billiger-tanken-ÖAMTC-App. Diese Zahlen entstammen der jüngsten BrandApp Austria-Erhebung die die Agentur point of origin im österreichischen iPhone-AppStore durchführte. "Österreichischen Markenverantwortlichen ist es bis auf wenige Ausnahmen noch nicht gelungen, ihren Kunden am App-Markt echten Nutzen zu bringen", resümiert point of origin-Geschäftsführerin Nicole Prieller den Entwicklungsstand im Markt.

Austria's Top Brand-Apps (gratis)

Herold - 33 (Rang im AppStore gesamt) ÖAMTC - 35 bob - 40 T-Mobile Krone.at - 55 ÖBB - 66 Kronehit Webradio - 74 T-Mobile TV - 104 Radio Energy - 107 Red Bull FM4 -129 Red Bull X-Fighter - 151 Raiffeisen - 172 Volkswagen - 209 Ö1 - 218 Österreichische Lotterien - 253 T-Mobile Wisepilot - 255 Radio Wien - 269

Quelle: BrandApp Austria; point of origin; bis 30. März 2010

Austria's Top Brand-Apps (kostenpflichtig)