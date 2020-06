Felsbach folgt Kürner nach

Am 1. Jänner 2015 übernimmt der bisherige Pressesprecher der Voestalpine, Peter Felsbach, die Bereichsleitung Corporate Communications des Konzerns. Auf ihn gehen Funktion und Aufgaben über, die bis zum Jahresende 2014 Gerhard Kürner inne hat. Er stand seit August 2006 an der Spitze dieser Konzern-Abteilung und verlässt Voestalpine, wie es dazu heißt, "auf eigenen Wunsch". Felsbach wechselte im Jahr 2011 in den Industriekonzern und war zunächst für die externen Public Relations verantwortlich.

Felsbach wird ab Jahresbeginn ein Abteilung mit derzeit 18 Mitarbeitern führen, deren Aufgaben sich über Brand Management, Internal Communications, Media Relations, Online und Social Media Management, Sponsoring und Event Management, Corporate History und Documentation sowie Strategic Corporate Communications. Er bleibt weiterhin Konzernsprecher und somit zentraler Ansprechpartner für verschiedene Stakeholder-Gruppen, zu denen österreichische und internationale Medien gehören. Felsbach berichtet direkt an Voestalpine AG-Vorstandssprecher und -CEO Wolfgang Eder.