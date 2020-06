Smudo und Michi Beck neue Coaches bei "The Voice"

Smudo (46) und Michi Beck (46) von den Fantastischen Vier werden neue Coaches in der Castingshow " The Voice of Germany" (TVOG). Der Fernsehsender ProSiebenSat.1 bestätigte einen Bericht der Bild-Zeitung. "TVOG hat mich immer mit hundert Prozent Live-Konzept und sehr hohem Gesangsniveau beeindruckt. Schön, dass wir dabei sein dürfen! Michi und ich freuen uns sehr auf diese Herausforderung", sagte Smudo.

Die Hip Hopper aus Stuttgart ersetzen die Country-Musiker von The BossHoss, die in der vergangenen Woche ihren Abschied aus der Show erklärt hatten. Auch 80er-Jahre-Ikone Nena (54) will sich nach drei Staffeln künftig verstärkt der Musik widmen. Für sie hat der Sender noch keinen Ersatz bekanntgegeben. Zuletzt waren noch Rapper Max Herre (40) und Sunrise-Avenue-Frontman Samu Haber (37) als Coaches der Show zu sehen.

"Mit Smudo und Michi Beck konnten wir ein Stück deutsche Musikgeschichte für " The Voice of Germany" begeistern. Das macht uns ein bisschen stolz", erklärte ProSiebenSat.1-Geschäftsführer Wolfgang Link. Die Fantastischen Vier, die mit Songs wie "Die Da!?!" und "MfG" Charterfolge landeten, feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum.

Die vierte Staffel der Musikshow soll im Herbst starten. Derzeit werden dafür auf einer Scouting-Tour neue Talente gesucht.