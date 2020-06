Falscher "Pegida"-Demonstrant: RTL feuert Reporter

Eigentlich hätte der RTL-Reporter, der sich am 15. Dezember in Günter Wallraff-Manier verdeckt unter " Pegida"-Demonstranten mischte, mit Teilnehmern ins Gespräch kommen und diese befragen sollen. Doch der vielleicht übermotivierte Mitarbeiter trat selbst vor die NDR-Kamera und sagte unter anderem: "Ich finde wir, müssen aufpassen, dass Deutschland Deutschland bleibt." Erst später meldete er sich beim NDR, revidierte seine Aussagen (Details weiter unten, Anm.) und sorgte mit seiner gesamten Vorgehensweise für einen Sturm der Entrüstung in den Medien.

Bereits am Samstagabend veröffentlichte RTL ein Statement mit dem sich der Privatsender von der Arbeitsweise ihres Mitarbeiters distanzierte: "In dieser Situation hatte er drei Möglichkeiten: Nichts sagen, sich als Kollege outen - oder in der gespielten Rolle eines Pegida-Anhängers verbleiben. Er entschied sich für Möglichkeit drei - und traf damit die eindeutig falsche Entscheidung." Nun zog der Privatsender weitere Konsequenzen und feuerte den Journalisten, wie die Frankfurter Allgemeine (FAZ) auf ihrer Website berichtet. Thomas Präkelt, Chef des RTL-Landesstudios Ost, meinte gegenüber der FAZ, der Reporter "sollte auf keinen Fall provozieren oder zur Hetze animieren, schon gar nicht anderen Journalisten eine Rolle vorspielen." Damit habe er "unserem Berufsstand mit seinem Auftreten schwer geschadet". Mit seiner Vorgehensweise habe der Mitarbeiter das Vertrauen für eine Zusammenarbeit zerstört. "Wir werden den betreffenden Kollegen nicht mehr einsetzen und die Zusammenarbeit mit ihm beenden", zitiert die FAZ weiter.