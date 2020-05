Facebook will Nutzern nicht zu viel Werbung zumuten

Facebook verdient mit Kleinanzeigen auf Smartphones und Tablet-Computern überraschend viel Geld, will seine Kunden aber nicht mit zu viel Werbung vergraulen. Der Umsatz des weltgrößten Online-Netzwerks sprang im dritten Quartal um 60 Prozent auf 2,02 Mrd. Dollar (1,47 Mrd. Euro). Facebook profitiert dabei von der Werbung, die der US-Konzern in den Nachrichtenfluss seiner 1,2 Milliarden Nutzer einspeist. Finanzchef David Ebersman will die Kunden aber keinesfalls zu Rivalen wie LinkedIn oder Twitter treiben. Deswegen soll sich an der Frequenz von einer Anzeige pro 20 Nachrichten nichts ändern.

Was die Nutzer freuen dürfte, sind schlechte Nachrichten für die Aktionäre. Sie fürchten, dass dies zulasten des Geschäfts gehen könnte. Nachdem die Börse zunächst euphorisch auf die Facebook-Zahlen reagiert hatte und die Aktie zwischenzeitlichen 15 Prozent zulegte, drehte sie ins Minus und verlor drei Prozent an Wert.