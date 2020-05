Facebook avanciert zur News-Drehscheibe

Das Marktforschungsinstitut kommentiert die Analyse-Ergebnisse so, dass die News-Nutzung via Facebook unter jungen Menschen keine Überraschung sondern in der Natur dessen Online-Nutzung liege. Stärker in den Fokus rückt jedoch die in höheren Altersschichten folgende News-Nutzung, die sich ebenfalls in Richtung Facebook verschieben wird und bereits jetzt eine "signifikante" Grösse darstellt.