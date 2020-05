F.A.Z. schickt klugen Kopf ins Casino

Die Sujet kann und will so verstanden werden: Finanzmärkte haben mehr mit Glücksspielen gemein, als uns lieb ist. Daher sind Spielregeln für Finanzmärkte und deren Einhaltung wichtig. Der Bundesbankpräsident, den man kaum mit Glücksspielen in Verbindung bringen wird, setzt auf aufmerksame Beobachtung und fundierte Nachrichten, um sich auf diese Weise ein genaues Bild zu verschaffen. Dieses holt er sich wiederum mit Qualitätsjournalismus.