Eventmagazin Ticket optimiert Abo-Verkauf

Die Agentur konzipiert für Ticket ein Vertriebs- und Abo-Marketingkonzept. Darin inkludiert ist die als "Soft-Relaunch" titulierte Adaption des zuvor angesprochenen Specials. Dieses erscheint unter Ticket - Abriss 2013 als Beilage bis Anfang Jänner 2013 in den Auflagen verschiedener österreichischer Zeitungen - Kleine Zeitung, OÖNachrichten, Tiroler Tageszeitung, Der Standard, Salzburger Nachrichten, NÖN - die an die Abonnenten der genannten Titel gehen und über die Gesamtauflage des Rewe Group-Magazins Maxima verteilt werden.



Aus dem von straberger conversations entwickelten Vertriebskonzept geht das Abo-Angebot Ticket-Garantie hervor. Diese bringt Neu-Abonnenten des Magazins nach Abschluß der Subskription "zwei Tickets zum Preis von einem für eines der größten Live-Konzerte 2013".



Damit will das Magazin bindungswilligen Leserinnen einen "besonderen Benefit" zukommen lassen und gleichzeitig damit die Event-Kompetenz, die als Positionierungsmerkmal des Magazins gilt, untermauern.



Ticket wird mit einer monatlichen Auflage von 105.000 Stück in Österreich vertrieben. Ticket - Abriss 2013 wird als Supplement und mit einer Auflage von 705.000 Stück im Markt gestreut.



atmedia.at