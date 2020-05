Europäischer Werbemarkt ohne Investitionslust

intNielsen errechnete, dass 2012 557 Milliarden US-Dollar in Werbung investiert wurden. Vier der fünf Regionen, in die das Marktforschungsunternehmen den globalen Werbemarkt gliedert, verzeichneten im vorigen Jahr Investitionszuwächse. Prozentuell das höchste Wachstum wurde in der Region Naher Osten und Afrika generiert. Ein, dieser Wachstumsdynamik widerläufiger Trend spielt sich in Europa ab. In der Region mit zum Großteil gesättigten Märkten wird zwar nicht weniger geworben aber weniger dafür ausgegeben und die kostengünstigsten Kommunikationswege in Zielgruppen gewählt.