Europäische Datenschutz- und Online-Werbekampagne läuft an

euDie Aufklärung europäischer Konsumenten über, wie es in der Kommunikationsbranche heißt, Online Behavioural Advertising (OBA) respektive nutzerorientierte Werbung und deren Datenschutz-Regelung läuft an. Die European Digital Advertising Alliance (EDAA) beginnt die Unzipped betitelte Kampagne in europäische Märkten zu platzieren. Sie startet in Großbritannien und wird im September 2013 Österreich erreichen.