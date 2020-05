Euro Effie 2009 wartet

at // Bis 30. März läuft die Einreichfrist zum Euro Effie 2009. Der internationale Wettbewerb steht allen Agenturen offen, deren Kampagnen im Kalenderjahr 2008 in zumindest zwei europäischen Märkten liefen. In zwei Runden werden die eingereichten Projekte unter anderem in den Kategorien Markenerneuerung, 360-Grad-Integration, Langzeit-Effektivität und Small Budget juriert und bewertet. Am 16. September gibt es in Brüssel in 16 Kategorien Euro Effies und sechs Spezialpreise.