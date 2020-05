Erste Bank distribuiert Kosmo Magazin

atDer Twist Zeitschriften Verlag gewinnt die Erste Bank als Vertriebspartner für das Magazin Kosmo. Der Titel liegt in 13 ausgewählten Filialen der Bank in Wien auf. Dort werden Kunden explizit in deren Muttersprachen Bosnisch, Kroatisch und Serbisch beraten. Mit Kosmo am Point-of-Sale wird dieses Zielgruppen-Service akzentuiert und untermauert.