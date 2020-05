Ernst Klicka übergibt an Karin Höfferer

at // Karin Höfferer übernimmt die Leitung der Unilever Austria-Unternehmenskommunikation. Sie folgt in dieser Funktion Ernst Klicka nach. Der Geschäftsführer und Unternehmenssprecher zieht sich nach 32 Jahren Unilever mit Jahresbeginn 2009 aus der operativen Führung des Unternehmens zurück. Höfferer ist seit November Communications Managerin. Die letzten drei Jahre war sie als Marketing-Managerin von Nespresso in Österreich für die PR- und Marketingagenden des B2B-Bereichs verantwortlich.