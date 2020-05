Ende der Gratis-Ära

usa // Chris Anderson, Wired-Chefredakteur und Long Tail-Erfinder, fordert neue Online-Business-Modelle "out of nothing" ein. Im Wall Street Journal Online appelliert er: "It´s now time for entrepreneurs to innovate, not just with new products, but new business models." Es gilt nun, die in der digitalen Kostenlos-Welt schlummernden Geldquellen anzuzapfen. Eventuell, so Anderson, könnte die Zukunft "Freemium" heißen. Konsumenten bekommen in der digitalen Ökonomie mit einer kostenlosen Produkt- eine Premium-Version angeboten.