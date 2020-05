Emotional, laut, grell und austeilend

"Wir sind seit 2009 die reichweitenstärkste Printmarke im Internet und absoluter Marktführer", erklärt Diekmann im Interview durch das Handelsblatt. Bild.de ist kostenlos, nicht weil die Bild-Zeitung das Online-Portal mitfinanziert, sondern, wie der Chefredakteur darauf hinweist, da "wir beachtliche Werbeeinnahmen lukrieren". Diekmann: "Online gilt: The winner takes it all".



Die digitale Ausgabe der Zeitung ist wiederum nicht kostenlos und wird "heute von mehr als 100.000 Menschen jeden Tag bezahlt" um sie auf mobilen Endgeräten lesen zu können. Diekmann nüchtern: "Die Apps für Tablet-PCs sind heute noch kein grosse Geschäft im Vergleich zu Print. In drei Jahren wird das ganz anders sein." Generell hält er "alle Zeitungen für zu preiswert". Er argumentiert dies an anhand eines Vergleichs: "Für einen Capuccino zahlen sie heute im Cafe mindestens 2,80 Euro. Da sind 70 Cent für eine Zeitung nicht viel." Diekmann schließt "deshalb nicht aus, dass Bild irgendwann einen Euro kosten wird".



Handelsblatt, 8. September, Seiten 24 und 25