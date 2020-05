Emarsys expandiert ostwärts

at, intEmarsys intensiviert seine Geschäftstätigkeit im Mittleren Osten. Das auf Marketing-Automatisierung in den Bereichen E-Mail, Mobile Marketing und Social Media Marketing spezialisierte Unternehmen lässt sich physisch in Dubai nieder, um die Potenziale der Marktregion sowie der als Emerging Market klassifizierten Vereinigten Arabischen Emirate zu erschließen. Vor allem die Entwicklung des Marktes im Bereich E-Commerce bietet Emarsys attraktive Wachstumsziele.