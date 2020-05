Elfmeter für die Bawag P.S.K.

Wie in den Bawag P.S.K.-Promotions üblich, dreht sich um eine einfache Aktivitätsmechanik ein Weiterempfehlungs- und Belohnungssystem.



Die von Holzhuber Impaction umgesetzte Promotion ist eine Social-Media-Promotion und findet in und um die Facebook-Community der Marke statt. Es geht also um neuerliche Impulse für diese Community, um deren Dynamisierung, Erweiterung, um Mitglieder-Gewinn und Neukunden.

Credits:

Auftraggeber: Bawag P.S.K.; Promotion-Inhalt: VorsorgeBox und ErtragsBox; Promotion-Titel: Elferschiessen;

Agentur: Holzhuber Impaction; Kreativdirektor: Martin Lingnau; Artdirektor: Daniel Wiseman; Grafik: Benjamin Vasek; Text: Leopold Kreczy; Feinkonzept: Chris Metzker, Johannes Strehn; Projektleitung: Teresa Karan.