Elements of Art relauncht SuperRTL.de

In der erfolgten Online-Adaption, die durch die Agentur Element of Arts erfolgte, wurde das On-Air-Design des TV-Programms umgesetzt. Dabei folgte der Sender dem definierten Ziel, sich künftig in der Zuschauer- und Nutzerwahrnehmung als "modern, reif und selbstbewusst" zu positionieren. Dies erforderte die vorliegende optischen und inhaltliche Neuaufstellung auf SuperRTL.de.



Gleichzeitig mit dieser Positionierungsarbeit peilt der Sender mit dem neuen inhaltlichen und optischen Auftreten an, mehr Terrain in den Kernzielgruppen Familien und Frauen zu gewinnen. Daher wurde, wie die Agentur den Online-Auftritt charakterisiert, SuperRTL.de "erwachsener, aufgeräumt und schick".



Die Agentur bettete SuperRTL.de in Responsive Design, eine technische Basis, um sowohl mehr digitale Reichweite als auch im speziellen Falle die Second Screen-Nutzung zu intensivieren, ein.



Die Neugestaltungsarbeiten sind Auswirkungen der definierten, aktuellen Kommunikationsstrategie des Senders.



Eine TV-Sender- und -Programm-Website, die mit der Kernkompetenz Bild punktet, kann unter anderem so, wie jene von ABC, aussehen: