Elektronische Medien schwächeln

Der GEMI Austria verharrt im November bei 247 Punkten trotz der erfolgten Investitionen in TV-Werbung. Der eine Indexpunkt, der sich aus dem gestiegenen TV-Werbedruck ergibt, verhindert den Stillstand im November nicht. Als Bremser für den GEMI erwiesen sich die Radio- und Online-Werbespendings.



Das Bruttowerbevolumen im Hörfunk ließ, was ja eigentlich eine vertraute Entwicklungsbewegung ist, nach. Die Indexkurve senkt sich um einen Punkt auf 136 Punkte ab.



Wirklich bedenklich ist die Online-Kurve. Der Display-Werbedruckwert gibt um zwei Punkte nach und liegt unter dem einstens definierten Basisniveau von 100 bei 98 Punkten. Eine Entwicklung die klar und deutlich dem Bemühen, in Social Media-Umfeldern Kommunikationserfolge zu erzielen, anzulasten und dem nicht genügend evaluierbaren Spiel mit Risiken in Communities zuzurechnen ist.

Im Gegenzug setzten werbungtreibende Auftraggeber und Media-Agenturen die kommunikativen Sicherheit von Printmedien und Plakaten. Wenig überraschend steigt in diesen Media-Channels mit dem anlaufenden Weihnachtsgeschäft 2011 auch der jeweilige Werbedruck.



Der Print-Wert steigt um einen Punkt auf 246, das Außenwerbung-Index-Niveau um zwei auf 248 Punkte. Kino verliert im November 2011 erstmals nicht sondern hält sein Spending-Volumen so konstant, das sich der Index-Wert bei 118 Punkte einpendelt. Die Gelben Seiten stürzen dagegen um sieben auf 242 Punkte ab.