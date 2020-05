Eine Art Epilog

de // Das derzeit berechtigte aber auch durchaus schicke Anzählen von Zeitungen setzt Michael Naumann in der Wochenzeitung "Die Zeit" fort. Die intellektuell hochstehendsten Nachrufe auf die gute alte Printtageszeitung werden akribisch an der New York Times abgearbeitet. Naumann zeichnet die traumatische Entwicklung der "New York Times" zwischen Amazon´s Kindle - einem Zeitungsverbreitungszukunftsszenario - Management-Fehlern, Konjunktur und den allseits fehlenden Geschäftsmodellen nach.