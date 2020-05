Ebuzzing vermarktet Social Video-Views

de, at, chDas, auf Social Media-Vermarktung spezialisierte Unternehmen Ebuzzing intensiviert die Bearbeitung des deutschsprachigen Marktes. Von zwei Standorten in Deutschland - Hamburg und Düsseldorf - baut David Mahoney als verantwortlicher Managing Director das Ebuzzing-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf und aus.