Ebuzzing harmonisiert Markenstruktur

Das Portfolio gliedert sich nun in Ebuzzing Social, Media und Impact. Ebuzzing Social dreht sich um die Verbreitung in und Durchdringung von digitalen Zielgruppen. Media dreht sich um Nutzer-Engagement und Markenbekanntheit. Die Leistungen im Bereich Impact fließen in die Markenentwicklung ein.



David Mahoney, Managing Director von Ebuzzing in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz, spricht davon, dass dieses "Portfolio nun schlagkräftig ist und Video-Werbung auf ein neues Level heben wird".



atmedia.at