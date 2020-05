Durchblicker.at vertieft Content-Angebot

"Wir hatten Versicherungen eingeladen mitzumachen. Nachdem sich keine Bereitschaft abzeichnete, an unseren Marktvergleich teilzunehmen, entschlossen wir uns, die fraglichen Anbieter - soweit wir das können - auch gegen ihren Willen anzuzeigen", argumentieren Reinhold Baudisch und Michael Doberer, die beiden Durchblicker.at-Geschäftsführer, die Unfreiwilligkeit und das eigene Vorgehen.



Hiermit verfügt das Vergleichsportal im Versicherungsbereich über das Produktangebot von derzeit 33 Anbietern.



"Wir versuchen, den Markt immer möglichst breit zu vergleichen, zum Beispiel im Bereich der Kfz-Versicherungen berechnen wir nach Marktanteilen 80 Prozent der Anbieter", setzen die beiden Chef-Durchblicker ihre Argumentation fort und ergänzen: "Niemand kann von sich behaupten, hundert Prozent des Marktes zu vergleichen. Das ist nicht möglich."



Sie beziffern das derzeit angestellte Vergleiche-Quantum mit "mehr als 250.000 Berechnungen im Bereich Versicherungen" und mit insgesamt "mehr als 400.000 Vergleichen" über das gesamte Portfolio hinweg.



"Unsere Zugriffszahlen zeigen, dass die Bereitschaft von Konsumenten jetzt steigt, auch einmal die Versicherung zu wechseln. Wir hoffen, dass sich dadurch letztlich auch der Wettbewerb belebt und die Versicherungsprämien in Österreich mittelfristig günstiger werden", schildern Baudisch und Doberer das von ihnen angepeilte Ziel, den Markt zu dynamisieren und in Bewegung zu versetzen.