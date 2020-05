Durch Erzählen Ideen teilen

at // "Es ist heutzutage relativ leicht, sehr große Marken über Mundpropaganda aufzubauen, weil wir in einem Zeitalter leben, in dem jeder mit jedem kommuniziert", begründet Jimmy Wales weshalb Webprojekte ohne Werbung zu treiben große werden können. Der Wikipedia-Gründer ist Keynote-Speaker der diesjährigen Com.Sult. Wikipedia ist erfolgreich, erläutert Wales, weil jeder das Konzept versteht, gut findet und weitererzählt. Wales: "Bei Goolge ist es genau dasselbe". Dafür gibt es gravierende ökonomische Unterscheide zwischen den beiden Erfolgen.