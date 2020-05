Drehmoment wechselt in den VWZ Zeitschriftenverlag

Drehmoment wird über den Presse Großvertrieb Austria in Österreich distribuiert. Parallel dazu erfolgt die Verteilung des Magazins in die Zielgruppe hinein via ausgewählter Veranstaltungen und in der Szene-Gastronomie.



Thomas Strachota, der die kaufmännische Verantwortung für das Magazin inne hat, kann mit diesem Print-Etat das Lifestyle-Portfolio des VWZ Verlags ausbauen.