Dreckspatzen gesucht

atNova Rock, Frequency, Beatpatrol, Urban Art Forms, Forrestglade, Two Days A Week, etc. sind die Schau- und Berichtsplätze der "Dreckspatzen". Das sind Reporterinnen und Reporter, die für DiePresse.com in das Festival-Jahr 2011 eintauchen und von Hörstürzen, Körperpflege-Notständen, Zelt-Labyrinthen, leeren Smartphone-Akkus, verlorenen Freunden, zerbrochenen Beziehungen, Verliebungen bei mehr als 120 Dezibel, Rockstars, Stage-Diving und viel Musik beirchten werden.