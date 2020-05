Doublejack startet

Doublejack-Gründer Heinz Past launcht das Service bewußt um die Weihnachtszeit. Da in den kommenden Tag Produkte und Dienstleistungen verschenkt werden, die sowohl mit Garantien als auch Bedienungsanleitungen ausgestattet sind, kann deren Archivierung unmittelbar bei Doublejack erfolgten. Wünscht sich Past. Denn er verbindet damit folgendes Anliegen: "Je mehr Überblick Konsumenten über Produkte haben, desto mündiger sind sie und können die Garantieversprechen von Handel und Industrie auch tatsächlich einfordern."



Der Gründer argumentiert, dass mit dem von ihm geschaffenen Service zur Speicherung von Dokumenten wie Rechnungen, Polizzen, etc. diese jederzeit zur Hande sind, wenn ein Produkt auch umgetauscht oder Mängel reklamiert werden müssen. Weiters, so Past, können im Bedarfsfall, wie etwa Diebstahl, Einbruch oder Hochwasser, Unterlagen sofort und vollständig Behörden und Versicherungen vorgelegt werden.



Eine Doublejack-Funtionalität ist die automatische Erinnerung von Nutzern, um etwaige Gewährleistungen oder Garantien noch vor deren Frist-Ablauf in Anspruch zu nehmen.



Das Service steht in einer Basic- und einer Unlimited-Version zur Verfügung. Doublejack Basic ist für jene Konsumenten, die Rechnungen und Polizzen für bis zu zehn Produkte auf diese Weise ablegen wollen, kostenlos. Darüber hinausgehend steht Doublejack Unlimited mit zwei Tarifen - 4,90 Euro für Endkonsumente und 45,00 Euro für Unternehmen pro Monat - zur Verfügung.



Hinter Past liegt zum nun erfolgten Startschuß eine einjährige Vorbereitungszeit. Mit der Auszeichnung als Austria's next Start-up ist für Doublejack Unterstützung von A1 verbunden. Past bekommt von dem Mobilfunk-Unternehmen Büro-Fläche im A1 Start-up Campus in Wien zur Verfügung gestellt und wird konzern-intern mit Know-how aus Bereichen wie Marketing, Vetrieb, Controlling, etc. unterstützt. Diese Leistung erhält auch das im Zuge der Austria's next Start-up-Kür mit einem Spezialpreis ausgezeichnete Unternehmen Flatout Technologies.