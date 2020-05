Dorotheum vergibt Ethno-Kampagnen-Etat an Brainworker

Der Auftraggeber der Agentur bietet den Zielgruppen, wozu auch EU-Ausländer gezählt werden, in der Kampagne zwei Pfand-Varianten an.



Mit dieser Kommunikation will Dorotheum eine Vertrauensbasis in die Zielgruppen sowie langfristige Kundenbeziehungen herstellen.



Die Kampagne setzt sich aus, in Migranten-Medien platzierten Print-Sujets, Online-Werbung in Social Media-Umfeldern, Foldern und Promotions an von den Zielgruppen frequentierten Örtlichkeiten auf. Weiters setzt das Dorotheum auf Beziehungen zu Organisationen der Communties sowie auch auf Mitarbeiter, die in den Niederlassungen die Zielgruppe in ihren Muttersprachen beraten können.



atmedia.at