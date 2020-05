Doku über das Land der Trinker

Der Film führt durch die Kulturgeschichte des Alkohols und untersucht die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftskrise und steigendem Alkoholkonsum. In dem Film kommen Experten, Alkoholkranke und Abstinenzler zu Wort, die alle versuchen, eine Annäherung an das Phänomen Alkohol zu finden. Der Kabarettist Josef Burger etwa hat seine Trinkerkarriere als Polizist gestartet und durchlebte danach vor allem Tiefpunkte. Heute ist Herr Burger „trocken“. Mit seinem Kabarettprogramm „Rauschfrei“ gewährt er Einblick in seine schwierigste Lebensphase.

Dass Alkohol kein harmloses Genussmittel ist, sondern Menschen an den Rand ihrer Existenz bringen kann, erleben zunehmend die Frauen, zeigt der Film unter anderem: War früher nur jeder vierte Alkoholkranke eine Frau, sind es heute 30 Prozent. Eine davon war die ehemalige Miss Austria Frau Fröwis, die von ihrer Abhängigkeit erzählt: Zwei Liter Schnaps brauchte sie früher, um einfach über den Tag zu kommen. Sehenswert!