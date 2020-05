DigitalWerk modernisiert ppctraining.at

atDas Ausbildungs- und Beratungsunternehmen ppc training, das an vier Standorten - drei in Österreich, eine in Deutschland - seine Leistungen erbringt und diese online auslobt, entwickelt ppctraining.at unter Hinzuziehung von DigitalWerk weiter. Die Informations- und Präsentationsplattform ist in ihrer jetzigen Version auf kurze Wege also schnelle Überzeugung, Argumentation für das Angebot und Kaufentscheidungen angelegt.