DigitalWerk kocht für Tante Fanny

An die TanteFanny.at realisierende Agentur DigitalWerk war eine zentrale Aufgabe vom Geschäftsführer des Unternehmens Alfred Karl gestellt worden: die Kernleistungswerte Sortimentskompetenz und höchste Produktqualität des Unternehmens zeitgemäß zu interpretieren und Online zu präsentieren.



Aus dieser Anforderung heraus entwickelte die Agentur einen Digital-Auftritt rund um den Herd also die Kochwerkstatt von TanteFanny.at, in der Teige der Rohstoff, Rezpte, Kochkurse und Tipps die Zutaten für die so servierte Genußwelt sind.



Das "Gedeck" also das technische Fundament ist zeitgemäß: der Content ist mit fließenden Bewegungen zu nutzen ohne weite Klick-Distanzen zu überwinden. TanteFanny.at passt sich selbständig abfragenden Screens an.