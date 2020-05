Digitalspendings übersteigen Print-Werbeerlöse

int5,8 Prozent kann der globale Werbemarkt 2013 wachsen. Für 2012 prognostiziert Carat ein Werbespending-Wachstu vom 6,0 Prozent. Die Agentur rechnet mit höchster Wachstumskraft in den Regionen Lateinamerika sowie Zentral- und Osteuropa. Für Westeuropa veranschlägt Carat ein Marktwachstum von 1,5 in diesem und 2,2 Prozent im kommenden Jahr. Darüber hinaus sind sich die Experten der Agentur einig, dass 2013 das Jahr ist, in dem die digitalen Werbeausgaben die Print-Werbeinvestitionen überholen.