Digital wird zum Medien-Kerngeschäft

Die ProSiebenSat.1 Gruppe weist das zweite Jahr in Folge das größte Beteiliungsportfolio-Wachstum mit 25 Zugängen auf. Das Medien-Unternehmen liegt mit 41 Beteiligungen insgesamt betrachtet im Mittelfeld.



Die größten Portfolios haben die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck mit 92 und Burda mit 70 Beteiligungen. Letzteres wuchs um sechs Investments. Holtzbrinck managte sein Portfolio am dynamischten und nahm 39 Transaktionen - 14 Zu- und 25 Abgänge - vor. Springer hält bei 59 Beteiligungen. Dieses Portfolio erhöhte sich um 13 - 14 Zugänge, ein Abgang - Beteiligungen.



Gruner+Jahr sowie Condé Nast fokussieren ihre Digital-Geschäfte auf E-Commerce-Modelle. Letzteres Medienunternehmen investierte in RenéSim.com, Farfetch.com und Monoqi.com. Gruner+Jahr stieg bei Delinero.de und Tausendkind.de ein.



Buchwaldt resümmiert: "Medienunternehmen erhöhten durch Investitionen nicht nur den Anteil des digitalen Geschäfts, sondern passten parallel dazu auch die Struktur ihrer Portfolios an. Gleichzeitig lässt sich eine erste Konsolidierung der digitalen Aktivitäten erkennen, denn nur ProSiebenSat.1 und Springer weisen ein deutliches Netto-Wachstum an Beteiligungen auf."