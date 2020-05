Digital Affairs gamifiziert Wiener-Linien-Hausordnung

Menschen, die in diesen spielerischen Lernzyklus eintreten, lernen, indem sie Hausordnungsverstöße identifizieren, wofür sie mit Punkten und Badges belohnt werden.



Beim Punktesammeln tritt eine weitere, Rücksicht vermittelnde Mechanik in Kraft. Erst die gemeinsamen Klicks aller Besucher des Hausordnung-Lernspiels bringen soviele Punkte mit denen ein Preise-Paket geöffnet und dessen Inhalte in weiterer Folge verlost werden. Als Belohnung sind Fahrten in Führerständen von U-Bahn und Straßenbahn, Straßenbahn-Parties bis hin zu Jahreskarten für die Wiener Linien gesetzt.



Auf diese Weise machen wir trockene aber durchaus wichtige Inhalte wie unsere Hausordnung bekannt, nachvollzieh- und erlernbar, begründet Claudia Riegler, die für die Social Media Kommunikation der Wiener Linien verantwortlich ist, die erfolgte Gamifizierung durch Digital Affairs.



Für die technische Umsetzung dieser "Spielerei" sind Die Socialisten verantwortlich.