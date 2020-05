DiePresse.com expandiert mit Videos

Das heißt, dass die Channel-Inhalte verteilt auf die DiePresse.com-Startseite, die Channel-Übersichtsseiten, in Themen-Segmenten und direkt, um wechselseitige Relevanzgewinne zu lukrieren, neben inhaltsverwandten Textbeiträgen der Redaktion, platziert sind.



Die in dem Channel publizierten Inhalte werden großteils von RCA zugeliefert.



Mit der Einrichtung dieses Channels erweitert DiePresse.com auch das auf dem Portal installierte Werbe-Inventar und erweitert die Vermarktungsmöglichkeiten um VideoAds. Das Sales-Team verkauft Inventarsplätze, die mit Pre-, Mid- und PostRolls in den Laufzeiten 7-, 10-, 15- und 20-Sekunden zur Verfügung stehen.



atmedia.at