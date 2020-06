Die Scheiterhaufen brannten

"Die Seelen im Feuer" (20.15 Uhr, ZDF ) ist ein Spielfilm von Urs Egger nach dem gleichnamigen Roman von Sabine Weigand, der sich mit der Hexenverfolgung zur Mitte des 17. Jahrhunderts in der fränkischen Stadt Bamberg auseinandersetzt. Die Hauptrolle spielt Mark Waschke, der ab 22. März auch als neuer "Tatort"-Kommissar in Berlin ermitteln wird.

Der fortschrittliche, aufgeschlossene Arzt Cornelius kehrt nach Jahren nach Bamberg zurück. Im Gegensatz zum Großteil der Bewohner der Stadt glaubt er nicht an die Existenz von Hexen. Unglücklicherweise wird aber ausgerechnet die Apothekerstocher Johanna, in die Cornelius sich verliebt hat, der Hexerei bezichtigt. Ein furchtbarer Verdacht, denn wer einmal derart in Verruf geraten ist, für den gibt es keine Gnade mehr. Mithilfe von brutalsten Foltermethoden wurden Frauen, aber auch Männer und Kinder zur Zeit des Hexenwahns dazu gezwungen, Dinge zu gestehen, die sie nie getan hatten. Anschließend wurden sie bei lebendigem Leibe und unter großem Aufsehen der Öffentlichkeit auf dem Scheiterhaufen verbrannt. "Brennen sollen sie!" ruft das Volk im Film voller Hass, während die Opfer schreiend in den Flammen ihr Leben lassen.