Die Presse-App mit Live-News

Mit dem Relaunch wuchs auch das Werbe-Inventar der App. In die Live-News sind standardisierte Banner-Formate integriert. Die Flächen sind klickbar und bei Bedarf animierbar. Es sind mehrere Plätze im Werbeträger vordefiniert. Einmal werden die Banner auf der Übersichtsseite sowie zu Beginn und am Ende eines redaktionellen Artikels ausgespielt.



Im Presse-E-Paper sind wiederum ganzseitige Schaltungen möglich, die mit Landingpages verlinkt werden können. In der App verkürzt sich der Weg zwischen Markenbotschaft im E-Paper und Point-of-Sale oder Point-of-Interest.