at // ORF-Chefredakteur Walter Seledec wollte wissen was geht. Zum Besuch des Wiener Allgemeinen Krankenhauses parkte er sein Auto in einer Abschleppzone. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Seledec forderte brieflich - auf Briefpapier der ORF-Generaldirektion - die Rückerstattung der Abschleppkosten.