Produzente, Auftraggeber, der talentierte Filmnachwuchs sind zur Teilnahme am nächstjährigen Wettbewerb eingeladen. Die Einreichfrist läuft und endet für den Nachwuchs am 1. Februar und für alle anderen Wettbewerbsteilnehmer am 28. Februar 2011. In zehn Kategorien werden die besten kommerziellen Filme gekürt.