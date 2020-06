Die "Kärntner Tageszeitung" ist in Pleite geschlittert

Die Kärntner Tageszeitung ist in die Pleite geschlittert. Am Dienstag eröffnete Konkursrichter Herwig Handl das Insolvenzverfahren über die Zeitung, laut Masseverwalter Gerhard Brandl ist eine Fortführung des Unternehmens ohne Einstieg eines Investors unmöglich. Er hat am Nachmittag die Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice angemeldet

Der Konkursantrag war von der Kärntner Gebietskrankenkasse Mitte Jänner gestellt worden, weil eine Ratenzahlungsvereinbarung nicht eingehalten wurde. Es wurden nicht nur die Raten nicht bezahlt, sondern auch die laufenden Sozialversicherungsbeiträge, im Jänner wurde die Höhe der Außenstände mit 150.000 bis 200.000 Euro beziffert, mittlerweile dürfte die Summe bereits deutlich höher sein. Die Mitarbeiter haben seit Jahresanfang überhaupt kein Geld mehr bekommen, auch die Weihnachtsgelder vom Dezember 2013 sind noch offen. Seit Freitag vergangener Woche ist auch die KTZ-Website offline.