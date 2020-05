Bitterböse und mit präzisem Blick

Als sie ihn in einem heftigen Streit zur Rede stellt, fangen in der Provinzkomödie „Die Gruberin“ (20.15 Uhr, ZDF) erst recht die Probleme an. Denn Sepp betrinkt sich und liegt am nächsten Tag tot in der Scheune.

Offensichtlich hat er sich versehentlich selbst mit der Flinte ins Jenseits befördert. Obwohl Sofie jetzt ihre lieblose Ehe los ist, hat sie nun die erbarmungslose Sippe ihres Mannes am Hals.

Die Familie und das ganze oberbayerische Dorf wenden sich gegen die Bäuerin. Man will die unnahbare Frau loswerden.

Das ist aber gar nicht so einfach, denn als Alleinerbin erhält die Witwe den Hof und das komplette Vermögen von Sepp.