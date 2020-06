Die große Chance: Das Duo Harfonie gewinnt

Nach einem langen Finalabend stand es endlich fest: Das Mädchen-Duo Harfonie - bestehend aus Nora (13) und Hanna (15) aus Tirol - hat die vierte Staffel der ORF-Show "Die große Chance" gewonnen und erhält dafür 100.000. Zweite wurde die schwangere Kärntner Bäuerin Petra Mayer. Auf den dritten Platz wählte das Publikum Ivana Cibulova, auf den vierten Thorsteinn Einarsson. Fünfte im Voting wurde Moni Rose.

Die fünf Kandidaten waren am Finalabend von prominenten Kollegen unterstützt worden. Moni Rose (21), Musikstudentin aus Oberösterreich, sang ein Duett mit den Song-Contest-Zweiten Common Linnets ("Calm After The Storm"). Ivana Cibulova (30) - im Brotberuf Pflegehelferin - trat gemeinsam mit Schlagerstar Michelle auf. Hanna (15) und Nora (13) von "Harfonie" sangen mit Austrostar Julian Le Play, der bei "Helden von morgen" einst selbst ORF-Casting-Erfahrungen sammelte. Bäuerin Petra Mayer (24) präsentierte mit den Seern "Wilds Wasser": "Des Liad hob i jetzt für mei Baby g'sungen." Kochlehrling Thorsteinn Einarsson (18) stand mit Christina Stürmer auf der Bühne.